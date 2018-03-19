В Великобритании нетрезвый посетитель протаранил стену клуба и въехал внутрь на авто

Новости Великобритании. Выставленный за дверь посетитель клуба в Британии въехал в него на авто. Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Выставленный за дверь посетитель клуба в Британии въехал в него на авто. Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленник, которому инкриминируется покушение на убийство, взят под стражу. ЧП произошло в городе Грейвзенд, графства Кент.
Нетрезвого посетителя попросили удалиться охранники заведения. Спустя некоторое время мужчина протаранил стену клуба и въехал внутрь на легковом авто. В результате его действий различные ранения получили более десятка посетителей. Их жизни вне опасности, сообщают медики.