В Великобритании нетрезвый посетитель протаранил стену клуба и въехал внутрь на авто

Новости Великобритании. Выставленный за дверь посетитель клуба в Британии въехал в него на авто. Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленник, которому инкриминируется покушение на убийство, взят под стражу. ЧП произошло в городе Грейвзенд, графства Кент.