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В Великобритании нетрезвый посетитель протаранил стену клуба и въехал внутрь на авто

19 марта 2018 08:26
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Новости Великобритании. Выставленный за дверь посетитель клуба в Британии въехал в него на авто. Расследованием деталей инцидента занимаются правоохранители,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании нетрезвый посетитель протаранил стену клуба и въехал внутрь на авто-1

Злоумышленник, которому инкриминируется покушение на убийство, взят под стражу. ЧП произошло в городе Грейвзенд, графства Кент.

В Великобритании нетрезвый посетитель протаранил стену клуба и въехал внутрь на авто-4

Нетрезвого посетителя попросили удалиться охранники заведения. Спустя некоторое время мужчина протаранил стену клуба и въехал внутрь на легковом авто. В результате его действий различные ранения получили более десятка посетителей. Их жизни вне опасности, сообщают медики.

# Фотофакт # Авария

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