Прямой эфир

В Великобритании начали открыто воровать в магазинах из-за растущих цен

18 октября 2023 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британцев толкают на преступления постоянно растущие цены. Владельцы магазинов в отчаянии и требуют от властей защитить их бизнес от воров, которые теперь абсолютно открыто разоряют торговые точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании начали открыто воровать в магазинах из-за растущих цен-1

Один из продавцов рассказал, что на его магазин за день нападали 10 раз. Почувствовав безнаказанность, злоумышленники стали нападать целыми группами. Но кражи менее чем на 200 фунтов (это около 800 рублей) практически не интересуют полицию. Вопрос о грабежах и насилии в последние месяцы поднимали многие крупнейшие британские супермаркеты, имеющие охрану. Но продавцы в этой проблеме винят не столько полицию, сколько правительство. Они считают, что для решения проблемы необходимо разобраться с экономическими проблемами в целом, в частности взять под контроль инфляцию.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Познани мужчина с ножом напал на группу детей – один ребёнок погиб
18 октября 2023 13:53

В Познани мужчина с ножом напал на группу детей – один ребёнок погиб

Байден заявил, что Израиль не причастен к удару по больнице в секторе Газа
18 октября 2023 13:45

Байден заявил, что Израиль не причастен к удару по больнице в секторе Газа

Путин поручил ВКС России патрулировать Чёрное море с комплексами «Кинжал»
18 октября 2023 12:08

Путин поручил ВКС России патрулировать Чёрное море с комплексами «Кинжал»