В Великобритании начали открыто воровать в магазинах из-за растущих цен

Новости Великобритании. Британцев толкают на преступления постоянно растущие цены. Владельцы магазинов в отчаянии и требуют от властей защитить их бизнес от воров, которые теперь абсолютно открыто разоряют торговые точки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из продавцов рассказал, что на его магазин за день нападали 10 раз. Почувствовав безнаказанность, злоумышленники стали нападать целыми группами. Но кражи менее чем на 200 фунтов (это около 800 рублей) практически не интересуют полицию. Вопрос о грабежах и насилии в последние месяцы поднимали многие крупнейшие британские супермаркеты, имеющие охрану. Но продавцы в этой проблеме винят не столько полицию, сколько правительство. Они считают, что для решения проблемы необходимо разобраться с экономическими проблемами в целом, в частности взять под контроль инфляцию.