В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм

Новости Великобритании. Массовое ДТП в английском графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись 25 автомобилей. Среди них оказался и автобус.
Новости Великобритании. Массовое ДТП в английском графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись 25 автомобилей. Среди них оказался и автобус.
Прибывшие на место аварии медики оказали помощь 14 пострадавшим. Обошлось без серьезных травм.
Предполагаемого виновника происшествия уже задержали. Полицейские предполагают, что мужчина не соблюдал правила дорожного движения.