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В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм

30 мая 2018 08:57
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Новости Великобритании. Массовое ДТП в английском графстве Кент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе столкнулись 25 автомобилей. Среди них оказался и автобус.

В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм-1

Прибывшие на место аварии медики оказали помощь 14 пострадавшим. Обошлось без серьезных травм.

Предполагаемого виновника происшествия уже задержали. Полицейские предполагают, что мужчина не соблюдал правила дорожного движения.

В Великобритании на трассе столкнулись 25 автомобилей: обошлось без серьёзных травм-4

# Авария # Фотофакт

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