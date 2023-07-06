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В Великобритании изъяли наркотики на сумму более 160 млн долларов

06 июля 2023 11:19
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Новости Великобритании. Наркотики на сумму более 160 миллионов долларов были изъяты в ходе масштабной спецоперации, проведенной британской полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании изъяли наркотики на сумму более 160 млн долларов-1

Задержаны более тысячи человек, подозреваемых в производстве и сбыте запрещенных веществ. Во время обысков у членов преступных группировок был найден огромный арсенал огнестрельного и холодного оружия и даже арбалеты. А также 650 тысяч фунтов стерлингов – это более 820 тысяч долларов – наличными. В масштабных рейдах по всей стране участвовали более 11 тысяч полицейских.

# Наркотики # Новости Великобритании # Фотофакт

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