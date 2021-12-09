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В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу

09 декабря 2021 09:11
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Новости Великобритании. Великобритания ужесточает санитарные меры из-за распространения омикрон-штамма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании из-за омикрон-штамма вернут сотрудников на удалённую работу-1

Работодателям рекомендуется вернуть сотрудников на удаленную работу с начала следующей недели. Ношение масок вновь станет обязательным в большинстве общественных мест. Кроме того, на территории Англии впервые будет введено обязательное требование демонстрировать электронное свидетельство о полной вакцинации при посещении некоторых массовых мероприятий и ночных клубов.  

# Коронавирус # Фотофакт

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