В Великобритании из-за длительного кризиса заканчиваются запасы еды

Спрос на провизию большой, и удовлетворить всех нуждающихся не получается. В фондах предупреждают, что из-за дефицита продуктов нынешняя зима будет труднее предыдущей. И коснется это всех. Ведь каждый пятый британец, который обращается за помощью в продфонд, имеет постоянную работу и доход. Однако после оплаты счетов денег на продукты просто не остается.