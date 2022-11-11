Прямой эфир

В Великобритании из-за длительного кризиса заканчиваются запасы еды

11 ноября 2022 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Продовольственные фонды Британии сталкиваются с трудностями. Из-за продолжительного кризиса у них заканчиваются запасы еды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании из-за длительного кризиса заканчиваются запасы еды-1

Спрос на провизию большой, и удовлетворить всех нуждающихся не получается. В фондах предупреждают, что из-за дефицита продуктов нынешняя зима будет труднее предыдущей. И коснется это всех. Ведь каждый пятый британец, который обращается за помощью в продфонд, имеет постоянную работу и доход. Однако после оплаты счетов денег на продукты просто не остается.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?
11 ноября 2022 11:21

Как банковскую систему Украины готовят к полному блэкауту?

В Великобритании из-за кадрового кризиса в медицине пациентам приходится долго ждать оказания помощи
11 ноября 2022 11:20

В Великобритании из-за кадрового кризиса в медицине пациентам приходится долго ждать оказания помощи

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ
11 ноября 2022 10:07

Грозит ли США новая гражданская война? Анонс политического ток-шоу на СТВ