В Великобритании энтузиасты заменили рекламу в метро на изображения кошек

Новости Великобритании.

Британские энтузиасты выкупили рекламу в метро и заменили ее на портреты кошек.

На билбордах изображены животные из местных благотворительных приютов. Теперь они смотрят на пассажиров подземки со стен переходов, эскалаторов и створок турникетов. Авторы проекта попытались продемонстрировать, как общественное пространство может приносить радость окружающим. К слову, это не какая-то хитрая реклама. Таким образом энтузиасты хотели показать, что люди имеют огромную силу изменить все вокруг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.