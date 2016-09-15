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В Великобритании энтузиасты заменили рекламу в метро на изображения кошек

15 сентября 2016 07:25
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Новости Великобритании.

Британские энтузиасты выкупили рекламу в метро и заменили ее на портреты кошек.

На билбордах изображены животные из местных благотворительных приютов. Теперь они смотрят на пассажиров подземки со стен переходов, эскалаторов и створок турникетов. Авторы проекта попытались продемонстрировать, как общественное пространство может приносить радость окружающим. К слову, это не какая-то хитрая реклама. Таким образом энтузиасты хотели показать, что люди имеют огромную силу изменить все вокруг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Животные

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