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В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества

19 августа 2019 11:58
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Новости Великобритании. В городе Диткот решили демонтировать старую угольную электростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества-1

Мощный взрыв разрушил внушительного размера конструкцию. Однако позже появились жалобы от местных жителей, что город остался без электричества. В компании, которая обеспечивает электроэнергией Диткот, обещали разобраться со сложившейся ситуацией.

В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества-4

# Электроснабжение # Фотофакт

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