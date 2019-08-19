В Великобритании 40 тысяч домов остались без электричества

Новости Великобритании. В городе Диткот решили демонтировать старую угольную электростанцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв разрушил внушительного размера конструкцию. Однако позже появились жалобы от местных жителей, что город остался без электричества. В компании, которая обеспечивает электроэнергией Диткот, обещали разобраться со сложившейся ситуацией.