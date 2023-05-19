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В Ватикане мужчина на машине протаранил защитные ограждения на центральной площади

19 мая 2023 12:40
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Новости Ватикана. Громкое происшествие случилось в тихом и спокойном Ватикане. Неизвестный на машине протаранил защитные ограждения и на высокой скорости въехал на центральную площадь у Апостольского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ватикане мужчина на машине протаранил защитные ограждения на центральной площади-1

Службе безопасности, возможно, впервые за много лет пришлось применить табельное оружие. Для того чтобы остановить незваного посетителя, им пришлось открыть огонь по колесам. Это им удалось. Нарушитель вышел из машины и был задержан. Его осмотрели врачи: выяснили, что психическое состояние мужчины оставляет желать лучшего. Он временно находится в камере предварительного заключения жандармерии Ватикана.  

# Авария # Фотофакт

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