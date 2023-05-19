В Ватикане мужчина на машине протаранил защитные ограждения на центральной площади

Новости Ватикана. Громкое происшествие случилось в тихом и спокойном Ватикане. Неизвестный на машине протаранил защитные ограждения и на высокой скорости въехал на центральную площадь у Апостольского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службе безопасности, возможно, впервые за много лет пришлось применить табельное оружие. Для того чтобы остановить незваного посетителя, им пришлось открыть огонь по колесам. Это им удалось. Нарушитель вышел из машины и был задержан. Его осмотрели врачи: выяснили, что психическое состояние мужчины оставляет желать лучшего. Он временно находится в камере предварительного заключения жандармерии Ватикана.