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В Вашингтоне вокруг Капитолия установили бетонные ограждения

05 апреля 2021 07:06
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Новости США. Вокруг Капитолия в Вашингтоне установили бетонные ограждения. Так решили обезопасить здание после недавней трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтоне вокруг Капитолия установили бетонные ограждения-1

Напомним, водитель автомобиля врезался в двух полицейских у КПП, а затем вышел из машины и пошел на правоохранителей с ножом в руках. При этом он не подчинялся никаким указаниям.

В Вашингтоне вокруг Капитолия установили бетонные ограждения-4

В итоге нападавший и один офицер погибли. Второй полицейский попал в больницу. Уже удалось установить, что злоумышленник страдал от галлюцинаций, паранойи и имел суицидальные наклонности.

# Нападение # Фотофакт

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