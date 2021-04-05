В Вашингтоне вокруг Капитолия установили бетонные ограждения

Новости США. Вокруг Капитолия в Вашингтоне установили бетонные ограждения. Так решили обезопасить здание после недавней трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, водитель автомобиля врезался в двух полицейских у КПП, а затем вышел из машины и пошел на правоохранителей с ножом в руках. При этом он не подчинялся никаким указаниям.