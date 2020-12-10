В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции

Новости Польши. В Варшаве перед зданием отделения полиции задержали молодого человека, который собирался взорвать там свой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина арестован. Следователи выясняют мотивы его поступка. Известно, что ранее он был судим за разбой.

Накануне в польской столице прошли массовые протесты. На улицы Варшавы вышли экоактивисты. Выступая против политики властей в области защиты климата, сотни человек собрались у здания правительства. Из-за пандемии массовые собрания в стране запрещены, однако призывы полиции разойтись демонстранты игнорировали. Многочисленный митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, где лидеры сообщества обсудят семилетний бюджет и фонд восстановления экономики после пандемии. На улицы Варшавы вышли экоактивисты, выступая против политики властей