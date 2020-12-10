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В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции

10 декабря 2020 18:57
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Новости Польши. В Варшаве перед зданием отделения полиции задержали молодого человека, который собирался взорвать там свой автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина арестован. Следователи выясняют мотивы его поступка. Известно, что ранее он был судим за разбой.

В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции-1

Накануне в польской столице прошли массовые протесты. На улицы Варшавы вышли экоактивисты. Выступая против политики властей в области защиты климата, сотни человек собрались у здания правительства. Из-за пандемии массовые собрания в стране запрещены, однако призывы полиции разойтись демонстранты игнорировали. Многочисленный митинг прошел в преддверии саммита Евросоюза, где лидеры сообщества обсудят семилетний бюджет и фонд восстановления экономики после пандемии.

На улицы Варшавы вышли экоактивисты, выступая против политики властей

В Варшаве задержали мужчину, который собирался взорвать автомобиль возле отделения полиции-4

Ранее Польша совместно с Венгрией заблокировали план бюджета. В итоге, если стороны все-таки не договорятся, намерения ЕС по сокращению выбросов углекислого газа отложат на неопределенный срок. Экоактивисты не согласны с такой перспективой.

# ЧП # Фотофакт

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