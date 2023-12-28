В Варшаве украинцы стоят в огромных очередях за паспортами из-за мобилизации

В Варшаве граждане Украины стали активно подавать заявления на получение паспортов, что привело к образованию больших очередей. Это случилось после того, как правительство страны представило проект нового закона о призыве на военную службу. Об этом пишет РИА Новости.

Проект закона предусматривает отмену срочной службы в армии, обязательную регистрацию в электронной регистратуре новобранца и другие изменения. Все призывники обязаны явиться в военкомат в течение 60 дней после оглашения объявления мобилизации или 20 дней после её продолжения незавимо от получения повестки. Также министр обороны Украины Рустем Умеров ранее выразил стремление Киева мобилизовать граждан, покинувших страну.