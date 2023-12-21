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В Варшаве прошла акция против смены руководства польских СМИ

21 декабря 2023 08:35
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Решение новых властей Польши сменить руководство государственных СМИ вызвало недовольство людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Варшаве защитники общественного телевидения провели перед зданием телецентра акцию протеста.

В Варшаве прошла акция против смены руководства польских СМИ-1

На демонстрации, кроме возмущенных граждан, присутствовали как представители ранее правившей партии «Право и справедливость», так и бывшие члены правительства. Они требуют защитить суверенитет Польши, демократию и свободу слова в стране. Группа депутатов попыталась проникнуть в здание телецентра, но эта попытка штурма привела к стычке с полицией.

# Акции протеста # Новости Польши

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