В Варшаве прошла акция против смены руководства польских СМИ

На демонстрации, кроме возмущенных граждан, присутствовали как представители ранее правившей партии «Право и справедливость», так и бывшие члены правительства. Они требуют защитить суверенитет Польши, демократию и свободу слова в стране. Группа депутатов попыталась проникнуть в здание телецентра, но эта попытка штурма привела к стычке с полицией.