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В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей

02 мая 2024 11:28
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Образование, цены и другие социально важные направления в Польше давно отошли на второй план. Власти республики заняты удовлетворением своих военных амбиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве предложили создать бригаду войск для действий за границей-1

Министр иностранных дел страны Сикорский предложил создать европейскую бригаду войск для действий за границей. В Варшаве рассчитывают на то, что это ослабит зависимость Польши от США, поскольку действовать формирование будет без участия Штатов.

Литва тоже сосредоточена на вопросах безопасности. В Прибалтийской республике стартовали очередные военные учения. В маневрах задействуют 4 000 кадровых солдат и 2 500 резервистов. И все это у наших рубежей. Запад рассматривает восточную Европу как потенциальный театр военных действий, попытки провокаций не прекращаются. Об этом говорил Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании. Но мы не позволим посягнуть на наш суверенитет. Хотя Беларусь – миролюбивая страна, с пацифизмом путать не стоит. В случае угрозы будем противостоять любому агрессору.

# НАТО

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