В Варшаве мужчина нанёс себе смертельное ранение в ходе акции протеста медиков

Новости Польши. Трагедия во время митинга. В Варшаве мужчина нанес себе смертельное ранение в ходе акции протеста медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной протеста стали нелучшие условия труда и отсутствие дополнительных отпусков у медиков.

Трагедия случилась в палаточном городке, в котором участники акции проводили пресс-конференцию. Прогремел взрыв, и мероприятие было остановлено. В это время 70-летний мужчина ранил себя в область лица. После инцидента пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.