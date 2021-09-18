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В Варшаве мужчина нанёс себе смертельное ранение в ходе акции протеста медиков

18 сентября 2021 16:44
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Новости Польши. Трагедия во время митинга. В Варшаве мужчина нанес себе смертельное ранение в ходе акции протеста медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной протеста стали нелучшие условия труда и отсутствие дополнительных отпусков у медиков.

В Варшаве мужчина нанёс себе смертельное ранение в ходе акции протеста медиков-1

Трагедия случилась в палаточном городке, в котором участники акции проводили пресс-конференцию. Прогремел взрыв, и мероприятие было остановлено. В это время 70-летний мужчина ранил себя в область лица. После инцидента пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

# Акции протеста # Фотофакт

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