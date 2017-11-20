В вагоне метро Нью-Йорка бегающая крыса вызвала панику

Новости США. На YouTube появилось видео из вагона метро Нью-Йорка.

В ролике можно рассмотреть, как по вагону бегает крыса, а пассажиры кричат и вскакивают со своих мест.

Автор видео отметил в описании, что люди прыгали и поднимались на сидения. Грызун находился в вагоне на протяжении поездки до следующей станции.

Крыса сильно испугалась кричащих людей и на следующей остановке выбежала из вагона.

Несколько лет назад в нью-йоркской подземке произошел еще один резонансный случай с участием грызуна.