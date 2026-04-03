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В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд

03 апреля 2026 08:12
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Чрезвычайное происшествие в России. В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным жертв нет. Пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд-2

Семь вагонов опрокинулись на бок, еще до прибытия помощи пассажиры выбирались из окон самостоятельно. К месту ЧП направлены восстановительные поезда, работают более 100 спасателей, свыше 30 единиц спецтехники и бригады медиков. Движение на участке пути приостановлено. Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб.

# Россия # ЧП

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