Чрезвычайное происшествие в России. В Ульяновской области сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным жертв нет. Пострадали семь человек, включая ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь вагонов опрокинулись на бок, еще до прибытия помощи пассажиры выбирались из окон самостоятельно. К месту ЧП направлены восстановительные поезда, работают более 100 спасателей, свыше 30 единиц спецтехники и бригады медиков. Движение на участке пути приостановлено. Для расследования причин происшествия создан оперативный штаб.