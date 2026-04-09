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ЕС может пересмотреть стратегию по Украине из-за Ирана

09 апреля 2026 14:59
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ЕС может пересмотреть стратегию по Украине из-за Ирана-0

Европа пересматривает свою политику в отношении Украины из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая временно приостанавливает некоторые процессы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua». 

«ЕС сейчас явно оценивает новую геополитическую реальность после начала войны в Иране. И это может привести и к определенной смене стратегии в отношении Украины, а потому и многие процессы становятся на паузу», – говорится в материале украинского издания.

ЕС сохраняет влияние на антикоррупционные органы Украины, и президент Владимир Зеленский может попытаться ограничить их работу.

Кремль отмечает паузу в переговорах по Украине и ожидание нового раунда.

Фото: pixabay

# Международная политика

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