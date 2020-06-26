В Украине затопило более 260 населённых пунктов. Власти обратились за помощью к ЕС и НАТО

Новости Украины. Из охваченных наводнением регионов западной Украины эвакуировали более 600 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода испытывает жителей страны с начала недели. Подтоплены свыше 260 населенных пунктов, разрушено более 150 километров дорог, повреждены 170 мостов и сотни зданий.

По предварительным подсчетам, ущерб от непогоды оценивают почти в 9 миллионов долларов.

Причинами масштабных паводков в стране называют обильные осадки, вырубку лесов и застройку прибрежно-защитных полос. На ликвидацию последствий масштабных наводнений понадобится около двух недель.