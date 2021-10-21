Прямой эфир

В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста или COVID-сертификата

21 октября 2021 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста и COVID-сертификата. Нововведения коснутся переездов внутри страны посредством всех видов транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста или COVID-сертификата-1

Теперь не только водители, но и пассажиры старше 18 лет должны иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до выезда. Также подойдет тест на антиген. Принять такие меры правительство вынудил рост заболеваемости в стране.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На острове Пальма с помощью дронов спасают собак
21 октября 2021 08:37

На острове Пальма с помощью дронов спасают собак

В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек
21 октября 2021 08:27

В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек

Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали
21 октября 2021 08:27

Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали