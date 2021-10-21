В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста или COVID-сертификата

Новости Украины. В Украине запретили пассажирские перевозки без ПЦР-теста и COVID-сертификата. Нововведения коснутся переездов внутри страны посредством всех видов транспорта, включая самолеты, автобусы и поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь не только водители, но и пассажиры старше 18 лет должны иметь сертификат, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до выезда. Также подойдет тест на антиген. Принять такие меры правительство вынудил рост заболеваемости в стране.