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В Украине вступила в силу новая норма закона о госязыке. Как теперь будут издаваться печатные СМИ на русском?

16 января 2022 12:06
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Новости Украины. В Украине вступает в силу новая норма закона о госязыке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 16 января печатные СМИ могут издаваться на иностранном языке только в том случае, если одновременно выходит тираж и на украинском. При этом издания на госязыке в точках продаж должны составлять не менее половины ассортимента.  

В Украине вступила в силу новая норма закона о госязыке. Как теперь будут издаваться печатные СМИ на русском?-1

Виктория Ходосок, СТВ:  
Важно отметить, что новые правила не распространяются на языки ЕС. То есть фактически этот закон направлен против русского языка. Так считают и в Верховной раде. Ранее оппозиция уже критиковала данные поправки. По мнению некоторых депутатов, такой закон нарушает Конституцию, поскольку он «дискриминирует русский язык и языки нацменьшинств».  

# Закон # Виктория Ходосок # Фотофакт

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