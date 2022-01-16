В Украине вступила в силу новая норма закона о госязыке. Как теперь будут издаваться печатные СМИ на русском?

Новости Украины. В Украине вступает в силу новая норма закона о госязыке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 16 января печатные СМИ могут издаваться на иностранном языке только в том случае, если одновременно выходит тираж и на украинском. При этом издания на госязыке в точках продаж должны составлять не менее половины ассортимента.
Виктория Ходосок, СТВ:
Важно отметить, что новые правила не распространяются на языки ЕС. То есть фактически этот закон направлен против русского языка. Так считают и в Верховной раде. Ранее оппозиция уже критиковала данные поправки. По мнению некоторых депутатов, такой закон нарушает Конституцию, поскольку он «дискриминирует русский язык и языки нацменьшинств».