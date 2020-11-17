Прямой эфир

В Украине у здания Верховной рады очередная акция протеста: начались столкновения с полицией

17 ноября 2020 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве 17 ноября вновь неспокойно. У здания Верховной рады проходит массовый протест предпринимателей. Они требуют отменить карантин выходного дня и сохранить упрощенную систему налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине у здания Верховной рады очередная акция протеста: начались столкновения с полицией-1

После того, как демонстранты перекрыли проход в здание и проигнорировали призыв полиции разойтись, начались столкновения. Правоохранители попытались оттеснить протестующих и сделать коридор для свободного передвижения депутатов. Затем в ход пошел перцовый газ.

В Украине у здания Верховной рады очередная акция протеста: начались столкновения с полицией-4

За противоправные действия есть задержанные. О пострадавших не сообщается.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек
17 ноября 2020 16:44

В Нагорный Карабах возвращаются беженцы. За три дня прибыли 1 200 человек

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы
17 ноября 2020 12:55

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы

Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?
17 ноября 2020 10:12

Коронавирус в мире: что происходит в Австрии, Словении и Турции?