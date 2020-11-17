В Украине у здания Верховной рады очередная акция протеста: начались столкновения с полицией

Новости Украины. В Киеве 17 ноября вновь неспокойно. У здания Верховной рады проходит массовый протест предпринимателей. Они требуют отменить карантин выходного дня и сохранить упрощенную систему налогообложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того, как демонстранты перекрыли проход в здание и проигнорировали призыв полиции разойтись, начались столкновения. Правоохранители попытались оттеснить протестующих и сделать коридор для свободного передвижения депутатов. Затем в ход пошел перцовый газ.