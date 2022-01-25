В Украине снова протестуют предприниматели. На акцию в Киев приехали из разных областей страны

Новости Украины. В экстренной помощи нуждаются украинские бизнесмены. В Киеве проходит очередная акция протеста предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи людей собрались у Верховной рады, требуя отмены скандального закона о налогообложении. По мнению участников митинга, его требования просто уничтожат их бизнес. Полиция блокировала правительственный квартал, усилила охрану здания Рады.

Чтобы поддержать своих столичных коллег, в Киев на акцию приехали сотни представителей малого бизнеса из разных областей Украины. Остается добавить, что протесты предпринимателей начались в стране еще в конце 2020 года. И зачастую заканчивались жесткими стычками с полицией.