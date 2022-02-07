Прямой эфир

В Украине резко подорожал хлеб. Цена пшеничного достигла максимума за последние 5 лет

07 февраля 2022 15:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине резко подорожал хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К февралю цена на пшеничный достигла максимума за последние пять лет – 25 гривен. Это почти доллар. Ржаной хлеб стоит еще больше.  

В Украине резко подорожал хлеб. Цена пшеничного достигла максимума за последние 5 лет-1

Впрочем, дорожает не только он. Например, стоимость подсолнечного масла возросла на 85 %. А цена на так называемый борщевой набор увеличилась вдвое. Самое опасное, что цены продолжат расти, поэтому жить в режиме экономии украинцам придется еще долго.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
1700 американских солдат прибыли в Польшу. Их разместят недалеко от границы с Украиной
07 февраля 2022 15:16

1700 американских солдат прибыли в Польшу. Их разместят недалеко от границы с Украиной

В Молдове из-за забастовки автоперевозчиков не ходит общественный транспорт
07 февраля 2022 14:58

В Молдове из-за забастовки автоперевозчиков не ходит общественный транспорт

«Литовские железные дороги» собираются уволить около 300 сотрудников
07 февраля 2022 14:27

«Литовские железные дороги» собираются уволить около 300 сотрудников