В Украине резко подорожал хлеб. Цена пшеничного достигла максимума за последние 5 лет

Новости Украины. В Украине резко подорожал хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К февралю цена на пшеничный достигла максимума за последние пять лет – 25 гривен. Это почти доллар. Ржаной хлеб стоит еще больше.
Новости Украины. В Украине резко подорожал хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К февралю цена на пшеничный достигла максимума за последние пять лет – 25 гривен. Это почти доллар. Ржаной хлеб стоит еще больше.
Впрочем, дорожает не только он. Например, стоимость подсолнечного масла возросла на 85 %. А цена на так называемый борщевой набор увеличилась вдвое. Самое опасное, что цены продолжат расти, поэтому жить в режиме экономии украинцам придется еще долго.