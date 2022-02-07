В Украине резко подорожал хлеб. Цена пшеничного достигла максимума за последние 5 лет

Новости Украины. В Украине резко подорожал хлеб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К февралю цена на пшеничный достигла максимума за последние пять лет – 25 гривен. Это почти доллар. Ржаной хлеб стоит еще больше.