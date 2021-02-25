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В Украине решили блокировать некоторые каналы в Telegram. Как это сделать, никто не знает

25 февраля 2021 12:35
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Новости Украины. В Украине назревает очередной скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вслед за популярными телеканалами, попавшими под санкции, жителей лишат доступа к четырем Telegram-каналам. Соответствующий вердикт вынес Киевский районный суд в Харькове. 

В Украине решили блокировать некоторые каналы в Telegram. Как это сделать, никто не знает-1

Закрыть намерены странички, которые, по данным Службы безопасности Украины, занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб России. Каким образом будет осуществляться блокировка, не уточняется. Как технически реализовать это требование, не знают пока и провайдеры.

# Интернет # Фотофакт

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