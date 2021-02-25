В Украине решили блокировать некоторые каналы в Telegram. Как это сделать, никто не знает

Новости Украины. В Украине назревает очередной скандал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вслед за популярными телеканалами, попавшими под санкции, жителей лишат доступа к четырем Telegram-каналам. Соответствующий вердикт вынес Киевский районный суд в Харькове.

Закрыть намерены странички, которые, по данным Службы безопасности Украины, занимались разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб России. Каким образом будет осуществляться блокировка, не уточняется. Как технически реализовать это требование, не знают пока и провайдеры.