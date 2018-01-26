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В Украине разбился вертолёт МИ-8: никто не выжил

26 января 2018 09:57
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Новости Украины. Винтокрылая машина, на борту которой находились четыре человека, совершала тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг Полтавской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине разбился вертолёт МИ-8: никто не выжил-1

По предварительным данным, воздушное судно врезалось в телевышку или задело провода, в результате чего рухнуло на землю. За падением последовал пожар. Все, кто был внутри, погибли.

В Украине разбился вертолёт МИ-8: никто не выжил-4

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. На месте продолжают работать специалисты.

# Фотофакт # Крушение

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