В Украине разбился вертолёт МИ-8: никто не выжил

Новости Украины. Винтокрылая машина, на борту которой находились четыре человека, совершала тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг Полтавской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Винтокрылая машина, на борту которой находились четыре человека, совершала тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг Полтавской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, воздушное судно врезалось в телевышку или задело провода, в результате чего рухнуло на землю. За падением последовал пожар. Все, кто был внутри, погибли.
Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать. На месте продолжают работать специалисты.