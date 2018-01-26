В Украине разбился вертолёт МИ-8: никто не выжил

Новости Украины. Винтокрылая машина, на борту которой находились четыре человека, совершала тренировочный полет в окрестностях города Кременчуг Полтавской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, воздушное судно врезалось в телевышку или задело провода, в результате чего рухнуло на землю. За падением последовал пожар. Все, кто был внутри, погибли.