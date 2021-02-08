В Украине растут цены на корма и энергоносители. Как это повлияет на стоимость продуктов питания?

Больше всего пострадает отрасль птицеводства. Стоимость яиц уже увеличилась почти на 20 %, а куриного мяса может подняться на 15. Тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30 %. Поднялись и закупочные цены на зерно. Кукуруза подорожала на 80 %, подсолнечник – почти вдвое.



У производителей сейчас два выхода: или остановить производство, или повысить цены до уровня рентабельности. В первом случае Украина может оказаться в условиях жесткого дефицита отечественных продуктов, а во втором – производители могут столкнуться с перепроизводством из-за падения покупательной способности населения.