Прямой эфир

В Украине растут цены на корма и энергоносители. Как это повлияет на стоимость продуктов питания?

08 февраля 2021 15:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине стремительный рост цен на корма и энергоносители приведет к неизбежному удорожанию продуктов питания. Такие прогнозы дают украинские эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине растут цены на корма и энергоносители. Как это повлияет на стоимость продуктов питания?-1

Больше всего пострадает отрасль птицеводства. Стоимость яиц уже увеличилась почти на 20 %, а куриного мяса может подняться на 15. Тариф на передачу электроэнергии для промышленности вырос почти на 30 %. Поднялись и закупочные цены на зерно. Кукуруза подорожала на 80 %, подсолнечник – почти вдвое.

У производителей сейчас два выхода: или остановить производство, или повысить цены до уровня рентабельности. В первом случае Украина может оказаться в условиях жесткого дефицита отечественных продуктов, а во втором – производители могут столкнуться с перепроизводством из-за падения покупательной способности населения.  

# Продукты питания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни людей вышли на улицы Копенгагена. Ковид-диссиденты продолжают выступать против коронавирусных ограничений
08 февраля 2021 15:33

Сотни людей вышли на улицы Копенгагена. Ковид-диссиденты продолжают выступать против коронавирусных ограничений

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему
08 февраля 2021 11:23

Импичмент Трампа может стать самым быстрым в истории. И вот почему

Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота
08 февраля 2021 11:16

Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота