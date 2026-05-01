Прямой эфир

В Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»

01 мая 2026 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»-0

Участник громкого дела о коррупции в энергетике в Украине Тимур Миндич в разговорах с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым хотел направить бывшего министра энергетики Светлану Гринчук на  должность украинского посла в Соединенных Штатах, чтобы «свести Трампа с ума», пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Издание ссылается на фрагменты пленок Миндича, опубликованные депутатом Рады Алексеем Гончаренко. Среди всех кандидатов наибольшие шансы «отдавались Гринчук» – «для деда».

Аналитик Меркурис: разговор с Трампом подчеркивает непоколебимость позиции Путина

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитик Меркурис: разговор с Трампом подчеркивает непоколебимость позиции Путина
01 мая 2026 13:20

Аналитик Меркурис: разговор с Трампом подчеркивает непоколебимость позиции Путина

Politico: Пентагон застали врасплох слова Трампа о выводе войск из ФРГ
01 мая 2026 12:46

Politico: Пентагон застали врасплох слова Трампа о выводе войск из ФРГ

Президент Эстонии Карис: сейчас с Путиным не о чем говорить
01 мая 2026 12:10

Президент Эстонии Карис: сейчас с Путиным не о чем говорить