В Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»

Участник громкого дела о коррупции в энергетике в Украине Тимур Миндич в разговорах с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым хотел направить бывшего министра энергетики Светлану Гринчук на должность украинского посла в Соединенных Штатах, чтобы «свести Трампа с ума», пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

Издание ссылается на фрагменты пленок Миндича, опубликованные депутатом Рады Алексеем Гончаренко. Среди всех кандидатов наибольшие шансы «отдавались Гринчук» – «для деда».

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