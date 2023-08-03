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В Украине раскрыта схема продажи новорожденных детей за границу

03 августа 2023 14:50
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В Украине 3 августа была разоблачена схема торговли детьми под прикрытием суррогатного материнства иностранцам, сообщается на официальной странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook

Ее организаторами были начальники медицинских учреждений, всего 12 человек. Они подбирали женщин в сложных жизненных ситуациях и предлагали им стать суррогатными матерями. Ребенок стоил 50-70 тыс. евро, а зарплата суррогатных матерей составляла 12 тыс. евро.

После появления детей на свет женщинам необходимо было предоставить ложные сведения при оформлении документов, а также отказаться от детей в пользу иностранцев и позволить вывезти их за границу. В результате расследования было установлено, что восемь детей были незаконно вывезены за пределы Украины. Виновным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

# общество

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