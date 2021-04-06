Прямой эфир

В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков

06 апреля 2021 13:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украинцы против карантина: антиковидные митинги в Полтаве не прекращаются третий день подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков-1

Требуя разрешения работать в период строгого карантина, работники рынков блокируют дороги. 6 апреля перекрыта трасса Киев – Харьков. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская лишь машины скорой помощи.   

В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков-4

На фоне сложной эпидобстановки карантинные ограничения ужесточили во многих регионах.  

В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков-7

В Полтаве, например, до 17 апреля. Под запретом среди прочего работа непродовольственных рынков.  

В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков-10

Подобные акции неповиновения проходят и в других городах Украины. Так, в Николаеве в минувшие выходные предприниматели вышли на работу, несмотря на карантин. Чтобы закрыть рынок, власти задействовали Национальную гвардию.  

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий
06 апреля 2021 12:51

Ракету «Союз» с кораблём имени Гагарина установили на площадке Байконура. На МКС отправится также Олег Новицкий

В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения
06 апреля 2021 12:33

В Чили система здравоохранения на грани коллапса, а в Великобритании ослабляют ограничения

Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit
06 апреля 2021 12:27

Среди протестующих даже подростки и дети. В Северной Ирландии недовольны торговыми договорённостями после Brexit