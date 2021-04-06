В Украине противники карантинных мер перекрыли участок трассы Киев – Харьков

Новости Украины. Украинцы против карантина: антиковидные митинги в Полтаве не прекращаются третий день подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требуя разрешения работать в период строгого карантина, работники рынков блокируют дороги. 6 апреля перекрыта трасса Киев – Харьков. Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу, пропуская лишь машины скорой помощи.

На фоне сложной эпидобстановки карантинные ограничения ужесточили во многих регионах.

В Полтаве, например, до 17 апреля. Под запретом среди прочего работа непродовольственных рынков.