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В Украине предложили запретить мужчинам выезд из страны на три года после конфликта

06 августа 2023 11:31
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Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко выступил с идеей ввести трехлетний запрет на выезд мужчин за границу после завершения украинского конфликта, пишет РИА Новости.

Он подчеркивает, что исключение должны составлять лишь медицинские работники, военные и те, кто участвовал в боевых действиях. В ином случае, по его мнению, Украина потеряет значительную часть граждан. Денисенко подвергает резкой критике тех, кто говорит о комплексных мерах по возврату украинских граждан на родину, утверждая, что таких мер нет и не предусматривается.

В настоящее время выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается на время действия военного положения, которое продлено и действует с февраля 2022 года.

# Международная политика

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