В Украине подсчитали, во сколько обойдется гражданам путешествия по странам Евросоюза без виз

В среднем новый документ обойдется примерно в 33 евро.

Кроме того, на границе у путешественников могут проверить наличие обратного билета, медицинской страховки, брони номера в отеле или приглашения, а также наличности. В зависимости от выбранной страны, сумма средств, которую должен иметь при себе турист, может варьироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.