Прямой эфир

В Украине подсчитали, во сколько обойдется гражданам путешествия по странам Евросоюза без виз

18 мая 2017 20:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 11 июня 2017 года владельцы биометрических паспортов смогут попасть в страны зоны Шенгенского соглашения, не оформляя визу.

Однако сильно сэкономить у туристов вряд ли получится.

Украинцам, имеющим документы старого образца, придется обратиться в визовые центры, чтобы оформить загранпаспорт с чипом.

В Украине подсчитали, во сколько обойдется гражданам путешествия по странам Евросоюза без виз-1

В среднем новый документ обойдется примерно в 33 евро.

Кроме того, на границе у путешественников могут проверить наличие обратного билета, медицинской страховки, брони номера в отеле или приглашения, а также наличности. В зависимости от выбранной страны, сумма средств, которую должен иметь при себе турист, может варьироваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Украина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кадры с места событий: автомобиль в Нью-Йорке на большой скорости врезался в толпу
18 мая 2017 17:44

Кадры с места событий: автомобиль в Нью-Йорке на большой скорости врезался в толпу

Лесные пожары на севере Китая: огонь подбирается к населенным пунктам
18 мая 2017 13:59

Лесные пожары на севере Китая: огонь подбирается к населенным пунктам

Автобус с туристами перевернулся в Турции: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняется
18 мая 2017 10:48

Автобус с туристами перевернулся в Турции: есть ли белорусы среди пострадавших, выясняется