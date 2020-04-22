Прямой эфир

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина

22 апреля 2020 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Украине на акции протеста вышли предприниматели. Из-за введённого в стране карантина они не могут работать, а компенсации государство не выплачивает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина-1

В результате люди остались без средств к существованию. В Мелитополе сотни человек собрались у здания городского совета, требуя открыть рынки. Спустя несколько часов дискуссий правоохранителям удалось убедить людей разойтись. Несколько человек были задержаны.

В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина-4

В Запорожье и Одессе в защиту малого бизнеса устроили автопробеги. Колонны машин проехали по городам, призывая власти обратить внимание на предпринимателей и компенсировать понесённые из-за карантина убытки. В общей сложности участие в акции приняли около 600 человек. 

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого
22 апреля 2020 11:53

Страны G20 готовы сотрудничать, чтобы обеспечить продуктами питания каждого

Иран вывел на орбиту свой военный спутник
22 апреля 2020 11:43

Иран вывел на орбиту свой военный спутник

В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса
22 апреля 2020 10:47

В Великобритании начнут испытывать на людях вакцину от коронавируса