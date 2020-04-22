В Украине почти 600 предпринимателей устроили акции протеста против карантина

Новости Украины. В Украине на акции протеста вышли предприниматели. Из-за введённого в стране карантина они не могут работать, а компенсации государство не выплачивает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате люди остались без средств к существованию. В Мелитополе сотни человек собрались у здания городского совета, требуя открыть рынки. Спустя несколько часов дискуссий правоохранителям удалось убедить людей разойтись. Несколько человек были задержаны.