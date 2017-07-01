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В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания

01 июля 2017 19:40
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Новости Украины. Украина «отпустила» цены на продукты питания. Соответствующее постановление Кабинета министров вступило 1 июля в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания-1

Отныне производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию. Кроме того, им больше не надо объяснять необходимость изменения стоимости.

В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания-3

Продавцы, в свою очередь, смогут реализовывать товары значительно дороже закупки. Раньше надбавка почти на все категории продуктов не могла превышать 15 %. 

# Фотофакт # Международная политика

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