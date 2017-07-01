В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания

Новости Украины. Украина «отпустила» цены на продукты питания. Соответствующее постановление Кабинета министров вступило 1 июля в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отныне производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию. Кроме того, им больше не надо объяснять необходимость изменения стоимости.