В Украине отменили госрегулирование цен на продукты питания

Новости Украины. Украина «отпустила» цены на продукты питания. Соответствующее постановление Кабинета министров вступило 1 июля в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украина «отпустила» цены на продукты питания. Соответствующее постановление Кабинета министров вступило 1 июля в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отныне производители не обязаны декларировать цены на продовольственную продукцию. Кроме того, им больше не надо объяснять необходимость изменения стоимости.
Продавцы, в свою очередь, смогут реализовывать товары значительно дороже закупки. Раньше надбавка почти на все категории продуктов не могла превышать 15 %.