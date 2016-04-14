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В Украине новый премьер-министр — Владимир Гройсман

14 апреля 2016 10:33
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Новости Украины. Украина определилась с премьером. Одним голосованием парламент Украины утвердил Владимира Гройсмана  на пост главы правительства страны и уволил с этой должности Арсения Яценюка. Кандидатуру поддержали 257 депутатов.

Накануне коалиция в Раде также согласовала состав будущего Кабинета министров. В своем кратком выступлении Владимир Гройсман поблагодарил депутатов, пообещав, что  его правительство будет работать над выполнением реформ. Также политик выразил надежду, что новый кабмин поможет Украине выйти из кризиса, в котором страна находится.

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк объявил о своей отставке 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Украине

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