В Украине новый премьер-министр — Владимир Гройсман

Новости Украины. Украина определилась с премьером. Одним голосованием парламент Украины утвердил Владимира Гройсмана на пост главы правительства страны и уволил с этой должности Арсения Яценюка. Кандидатуру поддержали 257 депутатов.

Накануне коалиция в Раде также согласовала состав будущего Кабинета министров. В своем кратком выступлении Владимир Гройсман поблагодарил депутатов, пообещав, что его правительство будет работать над выполнением реформ. Также политик выразил надежду, что новый кабмин поможет Украине выйти из кризиса, в котором страна находится.

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк объявил о своей отставке 10 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.