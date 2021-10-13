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В Украине невакцинированных педагогов отстранят от работы без сохранения зарплаты

13 октября 2021 18:49
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Новости Украины. В Украине непривитых педагогов начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Решение вступит в силу с ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине невакцинированных педагогов отстранят от работы без сохранения зарплаты-1

По словам министра здравоохранения страны, вакцинация для преподавателей – это защита их собственных жизней, а также уверенность в здоровье и безопасности детей. В Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается с каждым днем. У сотен детей обнаруживают коронавирус, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.  

# Вакцинация # Фотофакт

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