В Украине невакцинированных педагогов отстранят от работы без сохранения зарплаты

Новости Украины. В Украине непривитых педагогов начнут отстранять от работы без сохранения заработной платы. Решение вступит в силу с ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра здравоохранения страны, вакцинация для преподавателей – это защита их собственных жизней, а также уверенность в здоровье и безопасности детей. В Украине ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается с каждым днем. У сотен детей обнаруживают коронавирус, а тысячи учеников вместе с учителями отправляют на изоляцию.