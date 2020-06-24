В Украине наводнение подтопило почти 200 населённых пунктов

Новости Украины. Три человека стали жертвами наводнений в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один числится пропавшим без вести.

Непогода испытывает жителей западной части страны уже несколько дней. Стихия подтопила почти 200 населенных пунктов, повредила дороги, мосты и несколько гектаров сельхозугодий. 10 тысяч человек остались без газоснабжения.

Во многих районах нарушено транспортное сообщение и наблюдаются перебои в подаче электричества. Из трех областей эвакуировали почти 400 жителей.