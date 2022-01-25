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В Украине на протестах предпринимателей пострадал человек

25 января 2022 20:39
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Новости Украины. Один из митингующих в Киеве не пришел в себя после столкновения на протестах. Медики уже оказали ему помощь, однако пока мужчина признаков жизни не подал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине на протестах предпринимателей пострадал человек -1

Он пострадал в ходе стычек предпринимателей и полиции, которые 25 января в очередной раз проходят в украинской столице. Активисты пробовали прорваться в здание Верховной рады. Попытка закончилась столкновением с полицией и задержаниями. Сейчас силовики перегруппировались и применили слезоточивый газ. Люди, в свою очередь, продолжают требовать отмены закона о налогообложении, который, по их мнению, уничтожает бизнес.  

# Акции протеста # Фотофакт

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