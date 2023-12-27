В Украине могут перестать выплачивать пенсии и зарплаты учителям

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что в отсутствие финансовой помощи Запада страна может прекратить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Об этом пишет РИА Новости.

В случае остановки внешней помощи Киев будет обязан отложить платежи для 500 000 госслужащих, 1,4 млн преподавателей и 10 млн пенсионеров.

Сокращение расходов государства и рост уровня инфляции могут привести к снижению экономики и налогооблагаемой базы Украины, что увеличит ее зависимость от внешней поддержки.

Украинский лидер Владимир Зеленский поставил свою подпись под проект бюджета на 2024 год с более чем 43-миллиардным дефицитом. На оборонные нужды выделяется на восемь млрд долларов меньше, чем в текущем году. В 2023 году Украине было предоставлено более 42 млрд долларов международной помощи.