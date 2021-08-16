В Украине люди могут начать получать питьевую воду по часам

Новости Украины. Украина совсем скоро может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Такое громкое заявление 16 августа сделали в Союзе потребителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украина совсем скоро может столкнуться с дефицитом питьевой воды. Такое громкое заявление 16 августа сделали в Союзе потребителей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По мнению специалистов, во многих районах качество воды не соответствует санитарным нормам. И решить эту проблему в ближайшее время будет довольно тяжело и затратно. Очистные сооружения устарели, трубы в домах заржавели и сгнили. В перспективе многие города начнут получать воду по часам.
Проблемы коммунальные усугубляются проблемами климатическими. В стране из-за жары высыхают реки и водоемы. Как заявили в Министерстве экологии, часть земель в ближайшее десятилетие может превратиться в пустыню.