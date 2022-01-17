В Украине инфляция достигла 10%. Что подорожало больше всего?

Буквально за месяц продукты там подорожали на 5 %. Сильнее всего взлетел ценник на сахар, масло и яйца, которые за 2021 в среднем подорожали за год на 55 %. Поговаривают даже о введении продуктовых карточек. Оппозиция в Верховной раде предрекла подорожание всего в стране и, как следствие, обнищание людей. Во всех бедах там винят правительство, которое оказалось беспомощным и неспособным решить экономические проблемы. Депутаты требуют, чтобы кабмин сделал все для сдерживания цен, поддержал производителей и, главное, снизил тарифы на энергоносители для населения и предприятий.