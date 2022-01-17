Прямой эфир

В Украине инфляция достигла 10%. Что подорожало больше всего?

17 января 2022 14:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Годовая инфляция в Украине достигла 10 %. Это рекорд, хотя, скорее, антирекорд за последние четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине инфляция достигла 10%. Что подорожало больше всего?-1

Буквально за месяц продукты там подорожали на 5 %. Сильнее всего взлетел ценник на сахар, масло и яйца, которые за 2021 в среднем подорожали за год на 55 %. Поговаривают даже о введении продуктовых карточек. Оппозиция в Верховной раде предрекла подорожание всего в стране и, как следствие, обнищание людей. Во всех бедах там винят правительство, которое оказалось беспомощным и неспособным решить экономические проблемы. Депутаты требуют, чтобы кабмин сделал все для сдерживания цен, поддержал производителей и, главное, снизил тарифы на энергоносители для населения и предприятий.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза
17 января 2022 13:02

В Сербии реформируют судебную систему в соответствии со стандартами Евросоюза

Темпы экономического роста Китая в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет
17 января 2022 12:22

Темпы экономического роста Китая в 2021 году оказались самыми высокими за последние 10 лет

В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение
17 января 2022 09:22

В США из-за снежной бури отменили тысячи авиарейсов, почти прервано автосообщение