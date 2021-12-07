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В Украине грузовик на полном ходу врезался в маршрутку. Погибли 11 человек

07 декабря 2021 14:38
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Новости Украины. 11 человек погибли, восемь получили травмы в жутком ДТП в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине грузовик на полном ходу врезался в маршрутку. Погибли 11 человек-1

В Черниговской области грузовик на полном ходу врезался в маршрутку. Удар был такой силы, что обе машины развернуло поперек трассы. Тела погибших и раненых доставали 10 спасателей, используя спецтехнику. Как сообщили в посольстве нашей страны в Украине, среди погибших и пострадавших белорусов нет.  

# Авария # Фотофакт

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