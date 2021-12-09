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В Украине госслужащих без прививки от коронавируса с 9 декабря отстранят от работы

09 декабря 2021 08:02
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Омикрон-штамм коронавируса обнаружен в 57 странах. Он быстро распространяется среди населения с высоким иммунитетом. Экспертам необходимо больше сведений, чтобы они могли судить об эффективности вакцин против омикрон-штамма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине госслужащих без прививки от коронавируса с 9 декабря отстранят от работы-1

Тем временем в Украине непривитых сотрудников начнут отстранять от работы. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Под эти санкции с 9 декабря попадают госслужащие, соцработники и специалисты стратегических предприятий.  

Однако когда человек получит хотя бы одну прививку против COVID-19, тут же сможет вернуться к работе, отметил министр. По его мнению, согласие даже на одну дозу вакцины уже говорит о том, что в целом человек не против пройти и полный курс.  

Напомним, с 8 ноября в Украине обязательной профилактической прививке подлежат люди госсектора и работники сферы образования.  

# Коронавирус # Виктор Ляшко # Фотофакт

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