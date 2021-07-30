В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране

Из них острую нехватку пищи испытывают более миллиона человек. Это худший показатель среди стран Европы. Причины такого антирекорда – бедственное экономическое положение, которое в том числе связывают с ошибочными антиковидными мерами.

Согласно опубликованному докладу ЮНИСЕФ, недоедают без малого 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения. Подробнее здесь .

Напомним, экс-министр экономики Украины Игорь Суслов еще в апреле предрекал серьезный кризис. По его прогнозу, 90 % украинцев окажутся за чертой бедности из-за открытия рынка земли. Если она попадет в собственность к иностранцам, то доля иностранных компаний на украинском рынке увеличится. От этого пострадают местные производители, а граждане окажутся в бедственном положении.