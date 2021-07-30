В Украине голодает почти четверть населения. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в стране

Новости Украины. Эксперты предрекают гуманитарную катастрофу в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране констатировали масштабную нехватку продовольствия.
Согласно опубликованному докладу ЮНИСЕФ, недоедают без малого 10 миллионов украинцев. Это почти четверть населения. Подробнее здесь.
Из них острую нехватку пищи испытывают более миллиона человек. Это худший показатель среди стран Европы. Причины такого антирекорда – бедственное экономическое положение, которое в том числе связывают с ошибочными антиковидными мерами.