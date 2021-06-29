В Украине для разгона массовой акции протеста предпринимателей применили слезоточивый газ

Новости Украины. Столкновениями с полицией сопровождается массовая акция протеста предпринимателей в центре Киева. Десятки человек со своеобразным реквизитом планировали пройтись маршем к офису президента Украины и к зданию Верховной рады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В руках у активистов – гроб и ритуальные венки, как символ похорон малого бизнеса в стране. В ситуацию вмешались правоохранители. Гроб забрали, после чего акция приобрела более ожесточенный характер. Протестующие, пытаясь вернуть свой реквизит, начали блокировать автозаки. Несколько человек задержаны. Попытка спасти их также вылилась в столкновения с полицией. Для разгона протестующих стражи порядка применили слезоточивый газ.