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В Украине бушуют лесные пожары: по всей стране борются с огнем

21 августа 2017 10:39
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Новости Украины. Наивысший уровень пожарной опасности объявлен на территории всей Украины. Исключение составляют лишь Одесская и Закарпатская области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Режим ЧП продлится как минимум до 22 августа.

По всей стране пожарные борются с масштабными природными возгораниями. Наиболее крупное – в заповеднике Житомирской области. Там уже более суток не удается взять под контроль пламя, уничтожившее 120 гектаров леса. В тушении задействованы почти 200 человек, а также наземная и воздушная техника.

В ГСЧС Украины сообщили: за последние несколько дней на открытых территориях возникло более 550 пожаров.

# Пожар # Фотофакт

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