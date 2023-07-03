В Украине будут судить бывшего руководителя СБУ в Крыму Кулинича за госизмену

Служба безопасности Украины (СБУ) направила в суд обвинительный акт в адрес бывшего начальника управления СБУ в Крыму по факту государственной измены, сообщает РИА Новости.

По информации Службы безопасности Украины, Кулинич был арестован в июле 2022 года и находится под стражей. Ему инкриминируют пять пунктов, в том числе организацию и руководство преступным объединением, дезертирство со службы без разрешения, хищение военного имущества и нелегальное обращение с оружием. В случае вынесения обвинительного вердикта Кулиничу грозит до 15 лет лишения свободы.