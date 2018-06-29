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В Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

29 июня 2018 13:16
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Новости Украины. Более 200 населенных пунктов Украины оказались обесточены из-за сильной непогоды, которая обрушилась страну минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды-1

Инцидент затронул несколько тысяч жителей из семи областей. Больше всего пострадала Полтавская: здесь без электричества остались 58 городов и деревень. К восстановлению электроснабжения уже приступили бригады облэнерго. Сколько времени займут работы не уточняется.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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