В Украине более 200 населённых пунктов обесточены из-за непогоды

Новости Украины. Более 200 населенных пунктов Украины оказались обесточены из-за сильной непогоды, которая обрушилась страну минувшей ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент затронул несколько тысяч жителей из семи областей. Больше всего пострадала Полтавская: здесь без электричества остались 58 городов и деревень. К восстановлению электроснабжения уже приступили бригады облэнерго. Сколько времени займут работы не уточняется.