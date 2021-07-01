В Уганде более 800 человек получили поддельную прививку от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не комбинировать вакцины от COVID-19. Дело в том, что последствия применения разных препаратов пока не изучены. Результаты исследования по этому вопросу станут известны в ближайшие месяцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем в мире на фоне активной вакцинации фиксируют все больше случаев спекуляций. Так, в Уганде более 800 человек получили поддельную прививку. Некоторые из них в итоге скончались от ковида.