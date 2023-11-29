В убежищах сектора Газа фиксируется большое число случаев ОРИ – глава ВОЗ

В секторе Газа в убежищах находятся 1,3 миллиона человек. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, из-за слишком плотного скопления людей, а также нехватки воды, еды и лекарств фиксируется большое число случаев острых респираторных инфекций. Для борьбы с ними в анклав необходимо расширить поставки гуманитарной помощи. С подобными рекомендациями к участникам конфликта ранее обратились в ООН. Это поможет спасти сотни тысяч жизней и предотвратить риск распространения опасных болезней, подытожили в Организации.